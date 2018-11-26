ЦСКА одолел «Витязь», победа стала 13-й подряд

Московский ЦСКА на домашнем льду оказался сильнее подольского «Витязя», игра завершилась со счётом 3:1. Подопечные Игоря Никитина продлили удачную серию, одержав 13-ю подряд победу.



На 8-й минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Константин Окулов: форвард отобрал шайбу у соперника в средней зоне и забросил после сольного прохода. В концовке первого периода Грег Скотт точным броском увеличил преимущество «армейцев». Во втором периоде «Витязь» сократил отставание благодаря заброшенной шайбе Борны Рендулича. В концовке третьего периода точку поставил гол Линдена Вея в пустые ворота.

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