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ЦСКА одолел «Витязь», победа стала 13-й подряд

ЦСКА одолел «Витязь», победа стала 13-й подряд
Хоккей / КХЛ

Московский ЦСКА на домашнем льду оказался сильнее подольского «Витязя», игра завершилась со счётом 3:1. Подопечные Игоря Никитина продлили удачную серию, одержав 13-ю подряд победу.

На 8-й минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Константин Окулов: форвард отобрал шайбу у соперника в средней зоне и забросил после сольного прохода. В концовке первого периода Грег Скотт точным броском увеличил преимущество «армейцев». Во втором периоде «Витязь» сократил отставание благодаря заброшенной шайбе Борны Рендулича. В концовке третьего периода точку поставил гол Линдена Вея в пустые ворота.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2018, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3 : 1
2:0, 0:1, 1:0
Витязь
Московская область
1:0 – Окулов – 07:48 (5x5), 2:0 – Скотт (Хансен, Вей) – 19:17 (5x5), 2:1 – Рендулич (Мозик, Сёмин) – 21:34 (5x4), 3:1 – Вей (Сорокин) – 59:06 (en)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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