Юусо Пустинен стал единоличным лидером гонки снайперов КХЛ

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Юусо Пустинен отметился заброшенной шайбой в проигранной встрече с казанским «Ак Барсом» (1:3). Гол стал для финского нападающего 16-м в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, Пустинен стал единоличным лидером гонки снайперов. По 15 голов на счету форвардов «Автомобилиста» Найджела Доуса и Дэна Секстона.

«Ак Барс» победил «Нефтехимик» в дерби Татарстана

В Казани местный «Ак Барс» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в дерби Татарстана, встреча завершилась со счётом 3:1. Победа стала для подопечных Зинэтулы Билялетдинова пятой подряд в чемпионате.



Счёт во встрече был открыт в концовке первого периода, заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий команды хозяев Артём Лукоянов. На 26-й минуте Андрей Попов удвоил преимущество «Ак Барса» в счёте. На 54-й минуте форвард Юусо Пустинен сократил отставание «Нефтехимика», но точку поставил гол Михаила Глухова в пустые ворота гостей.