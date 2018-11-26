Билялетдинов: Свитов играет через не могу, мы это терпим

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от выигранного матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (3:1).



«Игра была очень хорошая, все отдавались, были хорошие моменты, но большинство у нас пока не получается, к сожалению. Мы могли за счёт него выиграть матч. В третьем периоде пропустили, обострили ситуацию, но слава богу, что так всё обошлось.



Готовность Александра Свитова? Ему пока тяжело, он играет через не могу. Долго очень болел, войти в игру не так просто. Мы видим это, терпим, он должен преодолеть такое состояние. Я хочу, чтобы он как можно быстрее восстановился, но зависит от состояния здоровья: позволит или нет. Он старается, ему тяжело, это видно», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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