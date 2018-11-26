Р. Ротенберг — о «хоккейной классике»: хотим побить рекорд в 77,8 тыс. зрителей

Первый вице-президент Федерации хоккея России, руководитель штаба сборной России Роман Ротенберг поделился подробностями о продажах билетов на матчи Россия — Финляндия и СКА — ЦСКА, которые будут сыграны на открытом воздухе.



«На сегодняшний день продано около 25 тыс. билетов на встречу 16 декабря, на матч 22 декабря продано 20 тыс. билетов. Мы идём на рекорд посещаемости, предыдущее достижение в Европе равняется 77,8 тыс. зрителей, мы будем стремиться его побить.



Мы это делаем, чтобы вся страна могла приехать и увидеть игру. В последний раз сборная играла на домашнем футбольном стадионе в 1957 году, когда тренером был Анатолий Тарасов. Сейчас как раз будет 100-летие Тарасова, и этот матч будет приурочен к нему», — цитирует Ротенберга ТАСС.

«Евротуру нужен ребрендинг, обсуждаются матчи в рамках Europa Cup» Хоккей готов взять пример с футбола.