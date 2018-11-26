Назаров: если молодёжь «Нефтехимика» быстро вырастет, выиграем следующий матч

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от проигранного матча с казанским «Ак Барсом» (1:3).



«На мой взгляд, матч получился интересным. Мы старались дать бой, бой удался, но мы его проиграли. Благодарен ребятам за то, что бились до конца. Если бы в концовке матча удача подвернулась, могли бы и сравнять, но соперник сыграл грамотно в обороне, поймал все шайбы. У нас много травм, на матч вышло очень много молодых хоккеистов — они стараются, растут. Будем надеяться, что они быстро вырастут и мы выиграем следующий матч», — приводит слова Назарова официальный сайт казанской команды.



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