Крикунов: Индрашиса «Динамо» потеряло, судьи момент прозевали

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после матча с «Йокеритом» (2:0) рассказал о травме Микса Индрашиса.



«Много травм у нас было, сейчас вот опять потеряли игрока, Индрашиса. Думаю, что мы его потеряли. Был удар в колено – судьи прозевали момент», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» обыграло «Йокерит», у Ерёменко — шат-аут

Московское «Динамо» на домашней площадке сумело взять верх над финским «Йокеритом», встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Таким образом, финский клуб потерпел восьмое поражение подряд в регулярных чемпионатах КХЛ.



Первая шайба в матче была заброшена на 18-й минуте — точным броском отметился форвард «Динамо» Вадим Шипачёв. Во втором периоде москвичи упрочили преимущество благодаря заброшенной шайбе Дмитрия Кагарлицкого, больше голов во встрече забито не было. Сухой матч оформил голкипер бело-голубых Александр Ерёменко.