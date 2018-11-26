Крикунов: Ерёменко в «Динамо» не списали, они с Бочаровым хорошо играют

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с «Йокеритом» (2:0).



«Соперник укомплектован квалифицированными и опытными игроками, мы смотрели их игры, готовились. С «Барысом» у них был матч на встречных курсах, поэтому мы готовились именно к такой быстрой игре. Начало осталось за нашей командой, имели достаточно моментов, чтобы и больше забить. Ерёменко на последнем рубеже серьёзно потрудился, очень хорошо сыграл, пару неберущихся шайб взял. Большое спасибо ему. Вернулись на одно очко в восьмёрку, работаем дальше.



Игра в отличном темпе? Мы хорошо и в Ярославле играли. Единственное, что не забили. Не очень хорошо сложилась игра в Череповце, но там забили в большинстве. А сегодня настроились хорошо, сил у игроков хватает. Мы ещё и просмотр тут устраиваем, сегодня Бабенко поставили. Всё одновременно делаем, хотя это сложно. Для первой игры Егор выглядел совсем неплохо.



Решение вернуть Ерёменко в ворота? А почему его не должно быть? Мы же его не списали. Они оба с Бочаровым по две игры примерно хорошо играют.



Ни разу в сезоне не смогли выдать стабильную победную серию? Ну я не с начала сезона работаю в команде. Мы пытаемся что-то создать, ищем. Вы же видите, сколько игроков у нас в первом звене поиграли, пробуем разные сочетания. На этих игроках можно сделать очень хорошее звено. Уже сейчас выглядят неплохо, но могут и лучше играть.



Разбить связку Шипачёва и Кагарлицкого? Лучше всего они вместе играют», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» обыграло «Йокерит», у Ерёменко — шат-аут