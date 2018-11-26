Шипачёв: для закрепления в восьмёрке нужно хорошо играть, а не ковыряться

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв подвёл итоги матча с «Йокеритом» (2:0).



«Играли с сильной командой, забили гол в первом периоде. Отменённый гол соперника? Они забросили шайбу, но у нас на трибунах сидят ребята, который подсказали, что нужно брать просмотр.



Сегодня мы хорошо сыграли. Конечно, всегда есть моменты, которыми остаёшься недоволен. Ерёменко здорово сыграл, всех подстраховал. Для того чтобы закрепиться в восьмёрке, играть надо хорошо, а не ковыряться.



Забитый гол? Да у парней шайба с крюка сошла! Я говорю им: у вас шайба соскочила, что ли? А так, они молодцы, хорошо отдали. Постоянно играть с ними в одном звене? У меня таких мыслей нет. Может, у них есть такая мысль? У тренеров спросите», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» обыграло «Йокерит», у Ерёменко — шат-аут