Кагарлицкий — о голе в меньшинстве: я и до баллонов неплохо бегал

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий подвёл итоги встречи с «Йокеритом» (2:0).



«Сегодня вся команда здорово отыграла. Выделю Сашку Ерёменко, у него было очень много работы. Саша вытащил все моменты, не дал сопернику ни единого шанса зацепиться за результат. Мы бились в меньшинстве, здорово всё получилось.



Отличный темп? Мы в перерыве плодотворно поработали, работает каждый день, тренируемся. Сил у нас предостаточно. Убежать в меньшинстве мне помогли баллоны? Я и до баллонов неплохо бегал. Но, наверное, они дают результат. Посмотрим, что будет дальше. Нам очень нужны силы.



Четыре игры с этим соперником в сезоне? Не очень рад, если честно. Это серьёзный соперник, сегодня было очень нелегко, а дома они играют ещё лучше. Сейчас будем думать о следующей игре.



Игра с «Северсталью» далась тяжело в эмоциональном плане? Если честно, всё прошло как в тумане. Немножко непривычно было. К тому же у отца был юбилей в этот день. Грубо говоря, сентиментально вышло. Болельщики очень хорошо поддерживали, больше спасибо им, что так тепло встретили. Хорошо, что удалось победить и подготовиться к сегодняшнему матчу.



Вышли в восьмёрку, ради этого все и собрались здесь. У нас нет задачи занять восьмое место. Нужно забираться выше», — передаёт слова Кагарлицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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