Потапов: «Нефтехимик» — неприятный клуб, вся лига знает о его агрессивной игре

Нападающий казанского «Ак Барса» Алексей Потапов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Нефтехимиком» (3:1).



««Нефтехимик» — неприятная команда, вся лига знает, что она играет агрессивно, бежит. Мы в раздевалке поговорили, что для нас как для столицы Татарстана это принципиальный матч, подготовились, вышли. Что-то удалось, в третьем периоде стали перестраховываться где-то, вместо того чтобы проводить много времени в атаке. Стали откатываться, и соперник наказал нас голом.



Шайба в меньшинстве? Мне кажется, этот гол придал нам импульс, потому что была равная игра. Соперник не ожидал, что мы проявим такую наглость. Удалось забить, и ребята воодушевились — мы взяли игру в свои руки», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Ак Барс» победил «Нефтехимик» в дерби Татарстана