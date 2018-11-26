Чернышенко: КХЛ ведёт переговоры с четырьмя кандидатами на вступление в лигу

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко поделился мнением о матчах в Швейцарии и рассказал о возможном расширении лиги.



«Швейцария — интересный для нас рынок. Наверное, самый сложный, поскольку здесь хоккей находится на высоком уровне. Мы продемонстрируем высокий уровень хоккея — это самое главное, что лига хотела бы донести до европейского зрителя. Это наш продукт, которым мы гордимся и который продвигаем. Серия выездных матчей позволит провести исследование, протестировать рынок, мы получим бесценную информацию.



Что касается возможных новых участников лиги, то должно быть обоюдное согласие федерации хоккея той страны, в которой базируется потенциальный новичок, и лиги. Швейцария — не в числе первых стран, в которых возможна экспансия КХЛ. Есть и другие, в которых мы продвинулись дальше. Пока ведём переговоры с четырьмя возможными клубами-участниками. После того как будем иметь весь необходимый пакет документов и гарантий от них, можно будет что-то анонсировать», — цитирует функционера официальный сайт КХЛ.