Р. Ротенберг: Лондон и Париж заслуживают того, чтобы принять матчи КХЛ

Первый вице-президент Федерации хоккея России, руководитель штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал о желании КХЛ провести матчи на открытом воздухе в Англии и Франции.



Очень здорово, когда мы имеем возможность поехать в Швейцарию, это очень полезно, такие мероприятия очень важны для популяризации хоккея. Сегодня нам удалось организовать продажу атрибутики, очередь стоит, мы очень рады, что наш хоккей пользуется спросом, это идёт на пользу популяризации КХЛ и российского хоккея. Думаю, что Лондон и Париж тоже заслуживают того, чтобы увидеть матчи такого уровня, также было правильно сыграть в Берлине и Копенгагене. От добра добра не ищут, надо смотреть на ведущие страны и играть в городах-миллионниках», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

«Евротуру нужен ребрендинг, обсуждаются матчи в рамках Europa Cup» Хоккей готов взять пример с футбола.