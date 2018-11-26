Директор «Цюриха»: вступление в КХЛ — риск, команда может исчезнуть

Исполнительный директор швейцарского клуба «Цюрих» Петер Занер поделился мнением о возможности участия клубов Континентальной хоккейной лиги в Лиге чемпионов и рассказал о возможности вступления своего клуба в КХЛ.



«Теоретически вступление „Цюриха в КХЛ возможно. Проблема в том, что всегда опасно покидать местный чемпионат — если ты его покинул и не закрепился в КХЛ, то команда исчезнет. Большой вопрос — дальние расстояния, перелеты. С экономической точки зрения, если мы будем играть со СКА, ЦСКА или “Металлургом», то арена будет переполнена, а если будем играть с «Куньлунем», «Адмиралом» или «Амуром», то тут соберется, может быть, только одна тысяча зрителей.



Если нам удастся заполучить команду КХЛ, это повысит уровень Лиги чемпионов", — цитирует функционера ТАСС.

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