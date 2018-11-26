Рижское «Динамо» уступило СКА в Цюрихе

Рижское «Динамо» потерпело поражение от петербургского СКА в вынесенном матче в швейцарском Цюрихе, встреча завершилась со счётом 1:3.



Счёт во встрече был открыт на 5-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий петербургского клуба Николай Прохоркин. Рижская команда сумела сравнять счёт только в концовке второго периода: точный бросок записал в актив форвард Кевин Кларк. На 43-й минуте «армейцы» вновь вырвались вперёд благодаря голу Павла Дацюка. В концовке точку поставило попадание Александра Барабанова в пустые ворота рижан.

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