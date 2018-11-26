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Рижское «Динамо» уступило СКА в Цюрихе

Рижское «Динамо» уступило СКА в Цюрихе
Хоккей / КХЛ

Рижское «Динамо» потерпело поражение от петербургского СКА в вынесенном матче в швейцарском Цюрихе, встреча завершилась со счётом 1:3.

Счёт во встрече был открыт на 5-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий петербургского клуба Николай Прохоркин. Рижская команда сумела сравнять счёт только в концовке второго периода: точный бросок записал в актив форвард Кевин Кларк. На 43-й минуте «армейцы» вновь вырвались вперёд благодаря голу Павла Дацюка. В концовке точку поставило попадание Александра Барабанова в пустые ворота рижан.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2018, понедельник. 21:30 МСК
Динамо Р
Рига
1 : 3
0:1, 1:0, 0:2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Прохоркин (Токранов, Гусев) – 04:33 (5x5), 1:1 – Кларк (Гиллис) – 38:02 (5x5), 1:2 – Дацюк (Гусев, Карпов) – 42:51 (5x5), 1:3 – Барабанов – 59:53 (en)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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