«Детройт» — «Коламбус»: Панарин прервал 12-матчевую безголевую серию

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Детройт Ред Уингз» принимает «Коламбус Блю Джекетс» (0:3 после первого периода). При счёте 2:0 в пользу «жакетов» отличился российский нападающий гостей Артемий Панарин, прервавший 12- матчевую безголевую серию. Также в этой встрече форвард отметился результативной передачей на Пьера-Люка Дюбуа.

Посмотреть видео гола Панарина можно в официальном «твиттере» клуба.

Теперь на счету Панарина 24 очка (6+18) в 23 матчах. Во время безголевой серии Артемий набрал 8 (0+8) очков при показателе полезности «0».

Напомним, что следующим летом он может стать неограниченно свободным агентом. Переговоры о новом контракте с «Коламбусом» были приостановлены стороной игрока после начала сезона.