«Торонто» — «Бостон»: Ожиганов забил первый гол в НХЛ

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Игорь Ожиганов забил первый гол в официальных матчах Национальной хоккейной лиги. В домашней встрече с «Бостон Брюинз» (3:2 после второго периода) 25-летний хоккеист отличился после передач Митчелла Марнера и Фредерика Готье.

Россиянин продлил результативную серию до трёх матчей – в играх с «Коламбус Блю Джекетс» (2:4) и «Филадельфией Флайерз» (6:0) он делал по одной результативной передаче. Всего на его счету 3 очка (1+2).

Ожиганов перешёл в стан «кленовых листьев» из московского ЦСКА в мае 2018 года. В минувшем сезоне защитник в составе «армейского» клуба забросил 2 шайбы и отдал 7 результативных передач в 42 матчах регулярного сезона при показателе полезности «+12», в 5 матчах плей-офф очков не набрал.