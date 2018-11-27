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«Вашингтон» одержал 6-ю победу подряд благодаря дублю Уилсона и голу Овечкина

«Вашингтон» одержал 6-ю победу подряд благодаря дублю Уилсона и голу Овечкина
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:1. Это была первая встреча главного тренера хозяев Барри Тротца с бывшей командой, с которой он в прошлом сезоне завоевал Кубок Стэнли.

Счёт был открыт уже на 1-й минуте – отличился нападающий хозяев Валлтери Филлпула. Уже через две минуты Том Уилсон восстановил равновесие, а в середине второго игрового отрезка гостей вывел вперёд Ник Дауд. В третьем периоде Уилсон оформил дубль, а точку в матче поставил Александр Овечкин, поразивший пустые ворота. Он вышел на второе место в снайперской гонке.

Также на счету Александра показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа, 3 броска в створ и 4 силовых приёма за 19 минут и 20 секунд, проведённых на льду. У Дмитрия Орлова 2 минуты штрафа и 2 заблокированных броска за 20.55. Евгений Кузнецов участия во встрече не принимал.

«Вашингтон» одержал шестую победу подряд (31 очко) и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Островитяне» (26) – восьмые.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2018, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1 : 4
1:1, 0:1, 0:2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Фильппула (Пулок, Комаров) – 00:36 (5x5), 1:1 – Уилсон (Бекстрём, Боуи) – 02:50 (5x5), 1:2 – Дауд (Яшкин, Карлсон) – 27:58 (5x5), 1:3 – Уилсон (Бекстрём, Эллер) – 54:21 (5x4), 1:4 – Овечкин (Уилсон, Бекстрём) – 59:38 (en)
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