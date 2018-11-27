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Дебютный гол Ожиганова помог «Торонто» обыграть «Бостон»

Дебютный гол Ожиганова помог «Торонто» обыграть «Бостон»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» одержал домашнюю победу над «Бостон Брюинз» — 4:2.

В конце первого периода счёт открыл защитник «Торонто» Трэвис Дермотт. Во втором игровом отрезке команды провели по две результативные атаки. У хозяев отличились Игорь Ожиганов, забивший дебютный гол в лиге, и Джош Ливо. У «Бостона» дубль сделал Давид Пастрняк, сравнявшийся с Патриком Лайне по количеству заброшенных шайб (19). Точку в матче голом в пустые ворота поставил Зак Хайман.

На счету Ожиганова показатель полезности «+1», 2 броска в створ, 1 силовой приём, 1 блок-шот за 13 минут и 56 секунд, проведённых на льду. У Никиты Зайцева 4 заблокированных броска за 20.15.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2018, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
4 : 2
1:0, 2:2, 1:0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Дермотт (Марнер) – 17:44 (5x5), 1:1 – Пастрняк (Маршан, Крюг) – 23:39 (5x4), 2:1 – Ожиганов (Марнер, Готье) – 33:06 (5x5), 2:2 – Пастрняк (Крюг, Маршан) – 34:22 (5x5), 3:2 – Ливо (Эннис, Марло) – 38:38 (5x4), 4:2 – Хайман (Таварес, Марнер) – 58:25 (en)
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