Дебютный гол Ожиганова помог «Торонто» обыграть «Бостон»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» одержал домашнюю победу над «Бостон Брюинз» — 4:2.

В конце первого периода счёт открыл защитник «Торонто» Трэвис Дермотт. Во втором игровом отрезке команды провели по две результативные атаки. У хозяев отличились Игорь Ожиганов, забивший дебютный гол в лиге, и Джош Ливо. У «Бостона» дубль сделал Давид Пастрняк, сравнявшийся с Патриком Лайне по количеству заброшенных шайб (19). Точку в матче голом в пустые ворота поставил Зак Хайман.

На счету Ожиганова показатель полезности «+1», 2 броска в створ, 1 силовой приём, 1 блок-шот за 13 минут и 56 секунд, проведённых на льду. У Никиты Зайцева 4 заблокированных броска за 20.15.