«Флорида» обыграла «Нью-Джерси», у Дадонова 2 передачи, у Яковлева – 1

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» в овертайме обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3), уступая 0:2 по ходу встречи.

В составе победителей голами отметились Александр Барков, Джаред Макканн, Джонатан Юбердо и Майк Хоффман. У «дьяволов» голы на счету Майлза Вуда, Блейка Коулмана и Йеспера Братта.

В активе Евгения Дадонова 2 результативные передачи, показатель полезности «-1», 2 броска в створ и 2 силовых приёма за 20 минут и 15 секунд, проведённых на льду. У Богдана Киселевича «+1» и 3 силовых приёма за 16.10.

На счету Егора Яковлева результативная передача, «+1», 2 минуты штрафа и 2 заблокированных броска за 16.37.

В параллельном матче «Нью-Йорк Рейнджерс» взял верх над «Оттавой Сенаторз» — 4:2. Голами в составе победителей отметились Марк Стаал, Лиас Андерссон, Крис Крайдер и Мика Зибанеджад. У «сенаторов» дубль оформил Марк Стоун.

Владислав Наместников заработал 2 минуты штрафа, нанёс 1 бросок и совершил 2 силовых приёма за 16.09. Александр Георгиев остался на скамейке запасных.