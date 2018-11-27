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«Флорида» обыграла «Нью-Джерси», у Дадонова 2 передачи, у Яковлева – 1

«Флорида» обыграла «Нью-Джерси», у Дадонова 2 передачи, у Яковлева – 1
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» в овертайме обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3), уступая 0:2 по ходу встречи.

В составе победителей голами отметились Александр Барков, Джаред Макканн, Джонатан Юбердо и Майк Хоффман. У «дьяволов» голы на счету Майлза Вуда, Блейка Коулмана и Йеспера Братта.

В активе Евгения Дадонова 2 результативные передачи, показатель полезности «-1», 2 броска в створ и 2 силовых приёма за 20 минут и 15 секунд, проведённых на льду. У Богдана Киселевича «+1» и 3 силовых приёма за 16.10.

На счету Егора Яковлева результативная передача, «+1», 2 минуты штрафа и 2 заблокированных броска за 16.37.

В параллельном матче «Нью-Йорк Рейнджерс» взял верх над «Оттавой Сенаторз» — 4:2. Голами в составе победителей отметились Марк Стаал, Лиас Андерссон, Крис Крайдер и Мика Зибанеджад. У «сенаторов» дубль оформил Марк Стоун.

Владислав Наместников заработал 2 минуты штрафа, нанёс 1 бросок и совершил 2 силовых приёма за 16.09. Александр Георгиев остался на скамейке запасных.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2018, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
4 : 3
0:0, 2:2, 1:1, 1:0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Вуд (Ватанен, Яковлев) – 21:23 (5x5), 0:2 – Коулман – 26:01 (4x5), 1:2 – Барков (Дадонов, Юбердо) – 27:31 (5x3), 2:2 – Макканн (Уигар) – 31:43 (5x5), 2:3 – Братт (Ватанен, Холл) – 51:27 (5x5), 3:3 – Юбердо (Барков, Дадонов) – 58:31 (6x5), 4:3 – Хоффман (Юбердо, Экблад) – 61:28 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2018, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
4 : 2
1:1, 0:0, 3:1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 – Стаал (Зибанеджад, Фаст) – 10:55 (5x5), 1:1 – Стоун (Уайт, Ткачук) – 13:03 (5x5), 2:1 – Андерссон (Строум) – 43:26 (5x5), 3:1 – Крайдер (Хитил, Хейз) – 48:18 (5x5), 3:2 – Стоун (Ткачук, Дюшейн) – 57:17 (6x5), 4:2 – Зибанеджад – 58:21 (en)
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