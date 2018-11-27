Никлас Бекстрём стал вторым бомбардиром в истории «Вашингтона»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:1. Это была первая встреча главного тренера хозяев Барри Тротца с бывшей командой, с которой он в прошлом сезоне завоевал Кубок Стэнли.

Форвард «Вашингтона» Никлас Бекстрём сделал ассистентский хет-трик. Это позволило ему достичь отметки 827 (215+612) очков в 839 матчах в НХЛ и выйти на второе место в списке лучших бомбардиров в истории «Кэпиталз».

31-летний швед превзошёл результат словацкого нападающего Петера Бондры (825 очков). Лучший результат в истории «столичных» принадлежит капитану «Вашингтона» Александру Овечкину (1150).

Статистика в плей-офф в североамериканской лиге учитывается отдельно.