Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте сообщила имена троих лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские игроки не попали в тройку лучших.

Третьей звездой дня признан канадский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер, сделавший ассистентский хет-трик в матче с «Бостон Брюинз» (4:2).

Второй звездой назван нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Пьер-Люк Дюбуа, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Детройт Ред Уингз» (7:5).

Лучшим игроком дня стал форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон. Канадский нападающий оформил дубль и сделал результативную передачу во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1). 24-летний игрок продлил результативную серию до шести матчей, в которых набрал 11 (5+6) очков.