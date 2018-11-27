Ожиганов — о первой шайбе в НХЛ: меня разорвало внутри, сбылась мечта детства

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Игорь Ожиганов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (4:2). Российский защитник впервые в карьере забросил шайбу в НХЛ.

«Меня, если честно, разорвало внутри. Старался как-то сдержанно отпраздновать гол… это потрясающе, мечта детства сбылась, наконец-то это случилось. Шайбу домой поставлю однозначно, где все медали стоят и награды.

Как жизнь в Торонто? Да у меня один маршрут: арена – дом. Естественно, город видел чуть-чуть, центр самый и там, где арена тренировочная.

Готовился к сезону три месяца: как закончился чемпионат в России через 10 дней начал подготовку, всё лето, что было до старта чемпионата ушло на подготовку к сезону НХЛ. По поводу физического состояния: игра на игру не приходится когда-то лучше, когда-то хуже. Позавчера отыграл 22 минуты – сегодня уже ноги были не совсем свежие.

Не могу сказать, что «Бостон» особо жёстко играл. С «Виннипегом» было тяжело – у них все линии здоровые. Если попал в такой день, когда ног нет, нагреть могут прилично», — сказал Ожиганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Поволоцким.