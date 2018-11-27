«Флорида» — «Нью-Джерси» — 4:3 ОТ. Видеообзор матча с тремя передачами россиян

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» в овертайме обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3), уступая 0:2 по ходу встречи.



В составе победителей голами отметились Александр Барков, Джаред Макканн, Джонатан Юбердо и Майк Хоффман. У «дьяволов» голы на счету Майлза Вуда, Блейка Коулмана и Йеспера Братта.



В активе Евгения Дадонова две результативные передачи, показатель полезности «-1», два броска в створ и два силовых приёма за 20 минут и 15 секунд, проведённых на льду. У Богдана Киселевича «+1» и три силовых приёма за 16.10. На счету Егора Яковлева результативная передача, «+1», две минуты штрафа и два заблокированных броска.

Видеообзор лучших моментов матча доступен на «Чемпионате».