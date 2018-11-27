Владислав Третьяк и Роман Ротенберг вошли в оргкомитет МЧМ-2023

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сформировал оргкомитет молодёжного чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в Новосибирске в 2023 году. Постановление о создании организационного комитета, подписанное Травниковым, опубликовано на сайте регионального правительства.

Оргкомитет возглавил сам Травников. В него также вошли первый вице-премьер региона Владимир Знатков, первый заместитель губернатора Юрий Петухов, замминистра спорта РФ Сергей Косилов и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В составе ещё несколько городских, областных и федеральных чиновников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, спикер горсовета Дмитрий Асанцев и председатель заксобрания Андрей Шимкив. Кроме того, в оргкомитет включили членов попечительского совета ХК «Сибирь» Дмитрия Шатохина, Алексея Хомлянского (бывшего вице-губернатора) и первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга.