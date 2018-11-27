Олег Знарок станет консультантом штаба сборной России

Заслуженный тренер России Олег Знарок станет консультантом штаба национальной команды, сообщает «Коммерсантъ». В этом качестве он будет курировать подготовку национальных команд страны всех возрастов. По данным источника, о назначении будет объявлено сразу после торжественной церемонии в Кремле.

В настоящий момент 55-летний специалист находится без работы. Последним клубом Знарка был петербургский СКА, который он тренировал с 2016 по 2018 год. Специалист покинул питерскую команду по окончании предыдущего сезона.



Знарок является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина (два раза — с московским «Динамо» и один раз — со СКА), а также чемпионом мира (со сборной России в 2014 году) и олимпийским чемпионом (со сборной России в 2018 году).