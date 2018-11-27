Итоги дня НХЛ для россиян: новая высота Овечкина, 84,4% сейвов Бобровского

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В пяти матчах дня приняли участие 10 российских хоккеиста.
Александр Овечкин вышел на 15-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам, догнав Джерома Игинлу и Джо Сакика. Сейчас на счету Александра 625 голов, следующей его целью является результат Дейва Андрейчука – 640 шайб. В активе Евгения Дадонова две результативные передачи, показатель полезности «-1», два броска в створ и два силовых приёма за 20 минут и 15 секунд, проведённых на льду. У Богдана Киселевича «+1» и три силовых приёма за 16.10. На счету Егора Яковлева результативная передача, «+1», две минуты штрафа и два заблокированных броска. На счету Игоря Ожиганова гол, показатель полезности «+1», 2 броска в створ, 1 силовой приём, 1 блок-шот за 13 минут и 56 секунд, проведённых на льду. У Никиты Зайцева 4 заблокированных броска за 20.15. Артемий Панарин стал первой звездой встречи, добавив к голу две результативные передачи. В этой игре на его счету показатель полезности «+1», 2 броска в створ за 17.41 на льду. Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 32.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Коламбус»
|27 из 32
|84,4
|7:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+2
|-1
|0
|2
|2
|0
|-
|20.15
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|+1
|2
|3
|4
|1
|-
|19.20
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|2
|1
|2
|0
|-
|16.09
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|1+2
|+1
|0
|2
|0
|0
|-
|17.41
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|2
|1
|0
|2
|-
|20.55
|Яковлев (з)
|«Нью-Джерси»
|0+1
|+1
|2
|1
|0
|2
|-
|16.37
|Киселевич (з)
|«Флорида»
|0+0
|+1
|0
|0
|3
|0
|-
|16.10
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|4
|-
|20.15
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|1+0
|+1
|0
|2
|1
|1
|-
|13.56