Итоги дня НХЛ для россиян: новая высота Овечкина, 84,4% сейвов Бобровского

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В пяти матчах дня приняли участие 10 российских хоккеиста.

Александр Овечкин вышел на 15-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам, догнав Джерома Игинлу и Джо Сакика. Сейчас на счету Александра 625 голов, следующей его целью является результат Дейва Андрейчука – 640 шайб. В активе Евгения Дадонова две результативные передачи, показатель полезности «-1», два броска в створ и два силовых приёма за 20 минут и 15 секунд, проведённых на льду. У Богдана Киселевича «+1» и три силовых приёма за 16.10. На счету Егора Яковлева результативная передача, «+1», две минуты штрафа и два заблокированных броска. На счету Игоря Ожиганова гол, показатель полезности «+1», 2 броска в створ, 1 силовой приём, 1 блок-шот за 13 минут и 56 секунд, проведённых на льду. У Никиты Зайцева 4 заблокированных броска за 20.15. Артемий Панарин стал первой звездой встречи, добавив к голу две результативные передачи. В этой игре на его счету показатель полезности «+1», 2 броска в створ за 17.41 на льду. Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 32.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 27 из 32 84,4 7:5