Источник: «Ак Барс» может обменять Бурмистрова, один из вариантов — «Нефтехимик»

Руководство «Ак Барса» рассматривает варианты обмена форварда Александра Бурмистрова в другой клуб, сообщает «Реальное время». Причиной недовольства руководства и тренерского штаба «Ак Барса» Бурмистровым является низкая результативность игрока в этом сезоне.

По информации издания, 23 ноября Бурмистров был замечен на матче ВХЛ «Барс» — ХК «Рязань» в компании директора ХК «Нефтехимик» Раила Якупова. Нижнекамский клуб является одним из вариантов продолжения карьеры хоккеиста.

Форвард провёл в нынешнем сезоне 27 матчей, в которых набрал 6 (4+2) очков при показателе полезности «-2». В среднем за матч воспитанник казанского хоккея проводит на льду 15 минут 13 секунд. Контракт с «Ак Барсом» рассчитан до конца сезона-2019/20.