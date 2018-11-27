Харчук — об арене в Петровском парке: все работы завершены, всё хорошо

Стадиону «Динамо» выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его главу Сергея Левкина.

Стадион объединит в себе футбольную арену на 26,3 тыс. зрителей и хоккейную малую спортивную арену. Общая площадь объектов превысит 200 тыс. кв м.

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«Однозначно, первую игру на новой арене мы проведём 4 января против «Автомобилиста». Все работы на арене завершены, всё хорошо. Думаю, что первую тренировку на новом льду команда проведёт в середине декабря. Может быть, даже организуем товарищескую игру», — цитирует ТАСС заместителя генерального директора хоккейного клуба «Динамо» Анатолия Харчука.