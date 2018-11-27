Сын Андрея Николишина стал лучшим форвардом недели в ВХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов «ВХЛ — Кубка Шёлкового пути» сезона-2018/19 на основании статистических результатов и аналитики специальных экспертов определила лауреатов 12-й игровой недели в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий» и «Лучший новичок».

— Лучшим вратарём стал голкипер Роман Смирягин (1990) из «Нефтяника», который на прошлой неделе сыграл в трёх победных матчах, отразив 97,5% бросков в створ ворот при коэффициенте надежности 0,38. В одном из матчей Роман оставил свои ворота в неприкосновенности.



— Лучшим защитником стал Динар Хамидуллин (1993) из «Нефтяника», у которого в двух матчах 4 (1+3) очка при показателе полезности «+5». Гол Динара стал победным для команды.



— Лучшим нападающим недели стал форвард «Звезды» Иван Николишин (1996), который в двух матчах набрал 6 (2+4) баллов при показателе полезности «+4». В одном из матчей Иван оформил дубль. Отцом игрока является знаменитый в прошлом форвард Андрей Николишин.



— Лучшим новичком стал нападающий «Ижстали» Вячеслав Скобелев (1996). Форвард провёл четыре игры, в которых набрал 4 (3+1) балла при показателе полезности «+2». В одном из матчей Вячеслав оформил дубль, а два его гола стали победными для команды.