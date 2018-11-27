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Басков: братья Костицыны не оправдали доверия минского «Динамо»

Басков: братья Костицыны не оправдали доверия минского «Динамо»
Хоккей / КХЛ

Нападающий Александр Павлович назначен новым капитаном минского «Динамо». Его ассистентами станут Александр Китаров и Джонатон Блум, информирует официальный сайт клуба.

Решение прокомментировал генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков:

«Мы находимся в критической ситуации и понимаем, что необходимо принимать срочные меры, которые оздоровили бы обстановку в команде, от чего во многом зависит наша игра на ледовой площадке. Братья Костицыны при всех своих заслугах в прошлом и даже в этом сезоне не оправдали нашего доверия, не стали теми лидерами в раздевалке, в быту, примером для молодых хоккеистов, которыми по определению должны быть капитан и его ассистент. Поэтому мы приняли это решение с надеждой, что оно оздоровит моральную атмосферу в коллективе и положительно повлияет на выступление команды уже в ближайших матчах», — цитирует Баскова официальный сайт клуба.

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