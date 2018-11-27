Торторелла: Панарин не тянет одеяло на себя, чтобы набить статистику

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал контрактную ситуацию российского нападающего Артемия Панарина. Перед матчем с «Детройт Ред Уингз» форвард не мог забить на протяжении 12 встреч подряд.

«Панарин — настоящий профессионал. Его нисколько не беспокоит ситуация с контрактом. Ему нравится приходить на каток, он играет с большим энтузиазмом. Забивать любят все, но он не тянет одеяло на себя, чтобы набить статистику. Он просто хочет помочь команде, создавая момент», — цитирует Тортореллу The Columbus Dispatch.

Следующим летом он может стать неограниченно свободным агентом. Переговоры о новом контракте с «Коламбусом» были приостановлены стороной игрока после начала сезона.