Владимир Путин наградил Олега Знарка и Романа Ротенберга

Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил государственные награды Олегу Знарку и Роману Ротенбергу. Знарок получил из рук президента орден Александра Невского, Ротенберг — орден Дружбы. Также получили награды другие спортсмены, артисты и общественные деятели.



Напомним, после длительного перерыва Олег Знарок вернулся на работу в общий тренерский штаб сборных России.



«Все вы благодаря труду, таланту добились высот в профессии и, что крайне важно, вдохновляете других увлечённостью своим делом, постоянным творческим поиском, уникальными достижениями и, конечно, искренней заботой о России, личной ответственностью за мир в нашей стране, за её процветание.



Убеждён, что только с таким отношением к родной стране можно совершать масштабные прорывы, решать самые амбициозные и смелые задачи, в том числе там, где отвага и риск идут рука об руку», — сказал президент.