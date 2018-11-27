Третьяк: когда Тарасов появлялся в Канаде, все преклоняли голову

В Государственной Думе открылась выставка к 100-летию легендарного тренера Анатолия Тарасова. Открытие прокомментировал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.



«Когда он появлялся в Финляндии или в Канаде и говорил: «Я Тарасов», все преклоняли голову, потому что это тот человек, который так много сделал для советского и российского хоккея.



В моей жизни Тарасов сыграл самую большую роль. Никто не верил, что я могу в 17 лет играть за ЦСКА, а он поверил. Вы знаете, бриллиант – очень мутный камень, но, когда он попадает в руки человека, который профессионал, потом сверкает этот бриллиант всеми гранями красоты», — рассказал Третьяк.



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