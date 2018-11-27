«Салават» — «Автомобилист»: Коварж вернулся в состав гостей

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста» из Екатеринбурга на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 27 ноября, начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В состав гостей вернулся голкипер Якуб Коварж, не игравший с Евротура из-за травмы.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Семёнов — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Кугрышев;

Арзамасцев — Гареев, Хартикайнен — Хохряков — Филатов;

Сергеев — Коледов, Ткачёв — Основин — Бурдасов;

Шэн, Елизаров, Жарков — Кадейкин — Майоров.



«Автомобилист»:



Коварж (Макаров);

Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;

Василевский — Лямин, Гареев — Паре — Секстон;

Бодров — Мамкин, Крикунов — Кучерявенко — Миловзоров;

Мишарин, Валитов, Рассейкин — Торченюк — Литовченко.