Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста» из Екатеринбурга на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 27 ноября, начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В состав гостей вернулся голкипер Якуб Коварж, не игравший с Евротура из-за травмы.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Семёнов — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Кугрышев;
Арзамасцев — Гареев, Хартикайнен — Хохряков — Филатов;
Сергеев — Коледов, Ткачёв — Основин — Бурдасов;
Шэн, Елизаров, Жарков — Кадейкин — Майоров.
«Автомобилист»:
Коварж (Макаров);
Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;
Василевский — Лямин, Гареев — Паре — Секстон;
Бодров — Мамкин, Крикунов — Кучерявенко — Миловзоров;
Мишарин, Валитов, Рассейкин — Торченюк — Литовченко.
«Салават» — «Автомобилист»: Коварж вернулся в состав гостей