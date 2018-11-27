Якимов: хочу добавить «Авангарду» агрессии, вылезать на пятак и бросать

Нападающий Богдан Якимов поделился впечатлениями от первой тренировки в «Авангарде».



«Сезон в «Нефтехимике» начался не очень удачно. От меня ожидали лучшей игры, и сам я ожидал лучших результатов. Поэтому пришли с клубом к общему мнению, что мне нужно что-то поменять. Выйдя на рынок свободных агентов, сразу же получил приглашение от «Авангарда». Согласился без раздумий, очень горд оказаться здесь. Мне есть что доказывать, буду делать всё, что в моих силах, чтобы «Авангард» стал ещё сильнее. Хочу добавить «Авангарду» силового хоккея, агрессии, вылазить на пятак, бросать по воротам.



В чём мне нужно прибавить? Надо прибавить в уверенности, скорости, действовать более агрессивно, ещё больше бросать по воротам. Надеюсь побыстрее влиться в команду, найти в ней своё место, и всё пойдёт хорошо!» — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Авангард» заключил контракт с нападающим Богданом Якимовым