Знарок может совмещать пост консультанта в сборных России и клубную работу

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал переход Олега Знарка на должность консультанта национальных сборных. Функционер отметил, что Знарок при необходимости может совмещать работу в клубе и сборной.

«Это консультант по всем сборным, поскольку его опыт очень важен. У Знарка есть контракт с федерацией, но он может где-то работать параллельно, если захочет.



Мы сразу предложили ему стать консультантом. Он сказал, что немножко отдохнёт и приступит к работе. Практически все тренеры сборной — это те, кто с ним работал на Олимпийских играх. Состав тренерского штаба ему известен, опыт у него большой, и Знарок будет с ними налаживать отношения в плане хоккея», — цитирует Третьяка ТАСС.