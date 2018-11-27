С. Зубов: игроки «Сочи» наделали ошибок, получили кучу удалений

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов поделился впечатлениями от проигранного матча с дальневосточным «Адмиралом» (2:4).



«Коллегу и команду «Адмирал» с победой. Мы готовились, мы разбирали игру соперника. Они неплохо выступили с минским „Динамо“. Было видно, что команда хорошо играет. Мы в свою очередь не смогли должным образом подготовиться. Мы пытались настроить ребят на то, что будет сложная игра. Видимо, из-за потери концентраций наделали ошибки, получили кучу удалений, которые стоили нам игры», — приводит слова специалиста официальный сайт черноморской команды.

«Сочи» потерпел третье поражение подряд, уступив «Адмиралу»

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, голы на свой счёт записали Карел Кубат и Юрки Йокипакка. На 34-й минуте Кубат оформил дубль, выведя команду хозяев вперёд. На старте третьего периода команды забили ещё по голу усилиями Владимира Бутузова и Дамира Рахимуллина. Точку во встрече поставил точный бросок Константина Глазачева в пустые ворота «Сочи».