Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон поделился ожиданиями от встречи с «Оттавой Сенаторз». Карлссон длительное время выступал за «сенаторов», покинув клуб нынешним летом.
«Интересно и странно. Всё будет по-другому. Уверен в этом. Посмотрим, что случится. Не буду врать. Я с самого начала знал, когда состоится матч в Оттаве. И болельщики это знали. Интересно побывать там. Нам ещё надо сыграть два матча, но поездка в Оттаву будет особенной. Непохожей на другие.
К счастью, я догадываюсь, что меня ждёт. Когда Даниэль Альфредссон вернулся в Оттаву с „Детройт Ред Уингз“, я провёл с ним почти весь день. Я видел, что происходит с ним, как он старался сохранять самообладание. Мне предстоит пройти через то же самое», — цитирует игрока официальный сайт лиги.
Э. Карлссон — об игре в Оттаве: нужно будет сохранить самообладание, это сложно