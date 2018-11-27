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Э. Карлссон — об игре в Оттаве: нужно будет сохранить самообладание, это сложно

Э. Карлссон — об игре в Оттаве: нужно будет сохранить самообладание, это сложно
Хоккей / НХЛ

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон поделился ожиданиями от встречи с «Оттавой Сенаторз». Карлссон длительное время выступал за «сенаторов», покинув клуб нынешним летом.

«Интересно и странно. Всё будет по-другому. Уверен в этом. Посмотрим, что случится. Не буду врать. Я с самого начала знал, когда состоится матч в Оттаве. И болельщики это знали. Интересно побывать там. Нам ещё надо сыграть два матча, но поездка в Оттаву будет особенной. Непохожей на другие.

К счастью, я догадываюсь, что меня ждёт. Когда Даниэль Альфредссон вернулся в Оттаву с „Детройт Ред Уингз“, я провёл с ним почти весь день. Я видел, что происходит с ним, как он старался сохранять самообладание. Мне предстоит пройти через то же самое», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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