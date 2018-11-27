В Швеции проходит проверку новая хоккейная защита от сотрясений мозга

В Швеции проходит практические испытания новый элемент экипировки, который должен защитить игроков от сотрясений мозга. Компания, которая выпускает «подшлемник», заявила о желании внедрить его во всех хоккейных клубах и школах Швеции.



Новая экипировка сейчас проходит проверку в нескольких шведских клубах из разных лиг.



Система работает по принципу охлаждения головы, которое начинает действовать при подозрении на сотрясение мозга. Низкая температура помогает в значительной степени снять отрицательное воздействие удара на клетки головного мозга.



Напомним, последствия повреждений мозга — одна из главных медицинских проблем профессионального хоккея. Несколько недель назад НХЛ договорилась об отзыве иска бывших хоккеистов, которые подали на лигу в суд из-за подобных травм. Лиге пришлось заплатить компенсацию в досудебном порядке.