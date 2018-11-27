Алзнер прошёл драфт отказов «Монреаля» и отправился в фарм-клуб

Защитника клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Карла Алзнера никто не забрал с драфта отказов в течение 24 часов, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Шон Шапиро. Таким образом, 30-летний защитник будет выступать в АХЛ за фарм-клуб «Лаваль Рокет».



Зарплата хоккеиста составляет около $ 4,6 млн за сезон, контракт будет действовать ещё четыре года.



В текущем регулярном чемпионате НХЛ Алзнер принял участие в восьми матчах, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности «+2» и двух минутах штрафного времени.



Ранее игрок долгое время играл за «Вашингтон Кэпиталз».



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19