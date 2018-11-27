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Алзнер прошёл драфт отказов «Монреаля» и отправился в фарм-клуб

Алзнер прошёл драфт отказов «Монреаля» и отправился в фарм-клуб
Хоккей / НХЛ

Защитника клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Карла Алзнера никто не забрал с драфта отказов в течение 24 часов, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Шон Шапиро. Таким образом, 30-летний защитник будет выступать в АХЛ за фарм-клуб «Лаваль Рокет».

Зарплата хоккеиста составляет около $ 4,6 млн за сезон, контракт будет действовать ещё четыре года.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Алзнер принял участие в восьми матчах, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности «+2» и двух минутах штрафного времени.

Ранее игрок долгое время играл за «Вашингтон Кэпиталз».

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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