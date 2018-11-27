Нисканен: Уилсон вкалывал без остановки, жил на льду во время дисквалификации

Защитник клуба «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен поделился мнением о форварде Томе Уилсоне, который недавно отбыл длительную дисквалификацию.



«Уилсон ни на минуту не терял бодрости духа после дисквалификации. И не прекращал вкалывать, чтобы быть готовым в нужный момент. По-моему, в последние дни перед возвращением он и вовсе жил на катке», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В межсезонье Уилсон подписал новый контракт со «столичными» на шесть лет и $ 31 млн. В прошлом сезоне Том провёл 78 матчей в регулярном чемпионате и набрал 35 (14+21) очков. В плей-офф на счету игрока 5 заброшенных шайб и 10 результативных передач в 21 встрече.

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