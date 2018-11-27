Защитник СКА Хафизуллин избежал дисквалификации за удаление «5+20»

Континентальная хоккейная лига наложила штраф на защитника петербургского СКА Динара Хафизуллина, информирует официальный сайт организации. Защитник наказан за свои действия во встрече с рижским «Динамо» (3:1), когда он на 51-й минуте игры получил «5+20».



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника СКА Динара Хафизуллина по п.1.15. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, а также подвергнуть денежному штрафу», — указано в сообщении лиги.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



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