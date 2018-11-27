Быков: я сталкивался с коррупцией в хоккее, меня звали в подобные схемы

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал о коррупции в хоккее, отметив распространённость коррупционных схем.



«Я сталкивался с коррупцией в хоккее. И не раз. В ЦСКА пришёл агент, звал участвовать в коррупционной схеме. Я рекомендую хоккеистов руководству, они получают контракт в клубе, после чего меня поощряют финансово. Выгнал человека за дверь. Узнал ли сумму? До этого дело не дошло.



И в сборной, и в «Салавате» кого-то предлагали. Приходили разные люди — агенты, друзья какие-то. Как-то выходили на меня. Намекали, мол, если пригласите этого игрока в национальную команду, то в долгу не останемся. Также посылал куда подальше.



Для меня главный критерий отбора — мастерство хоккеиста, его характер и трудолюбие. Понимаю, что даже один приезд в национальную команду повышает ценник игрока в несколько раз. Эти схемы давно известны», — приводит слова Быкова «Матч ТВ».



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