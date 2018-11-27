«Спартак» перевёл Гончарова в список травмированных и другие перемены в составах

Континентальная хоккейная лига сообщила список изменений в составах команд 24–27 ноября.
«Авангард»:
— переведён из клуба ВХЛ «Югра» нападающий Самохвалов Никита
— переведён в клуб МХЛ «Омские Ястребы» нападающий Заседа Матвей
«Автомобилист»:
— дозаявлен Макаров Андрей/Makarov Andrei (№30, вратарь, Россия, 20.04.1993, 188-88, Л) (23.11.2018)
— отзаявлен из команды КХЛ и дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ «Горняк» Учалы» нападающий Попов Дмитрий Д. (23.11.2018)
— переведён из списка травмированных вратарь Коварж Якуб
— переведён в список травмированных защитник Егоршев Станислав (по 22.01.2019)
«Адмирал»:
— переведён из Списка травмированных защитник Патрикеев Михаил
«Ак Барс»:
— отзаявлен командированный в клуб ВХЛ «Барс» нападающий Обухов Дмитрий (26.11.2018)
— переведён из клуба ВХЛ «Барс» нападающий Марушев Максим
«Амур»:
— отзаявлен командированный в клуб ВХЛ «Сокол» вратарь Андрюхов Илья
— переведён из списка травмированных нападающий Кацуба Станислав
— возвращён в клуб МХЛ нападающий Попугаев Никита А.
— возвращён в клуб ВХЛ вратарь Киселёв Евгений
— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Болтанов Артур
«Витязь»:
— переведён из клуба ВХЛ «Динамо» СПб вратарь Самонов Александр
— переведён из клуба ВХЛ «Динамо» СПб нападающий Петраков Иван
— возвращён в клуб ВХЛ защитник Воронков Егор
«Динамо» Минск:
— переведён в фарм-клуб через список отказов нападающий Казионов Денис (по 29.11.2018)
— переведён в фарм-клуб через список отказов нападающий Степанов Андрей (по 29.11.2018)
«Йокерит»:
— дозаявлен в список «Молодежная команда» Весалайнен Кристиан/Vesalainen Kristian (№76, нападающий, Финляндия, 01.06.1999, 192-94, Л) (25.11.2018)
— переведён из молодежной команды нападающий Весалайнен Кристиан
— возвращён в фарм-клуб нападающий Монто Йоона
«Куньлунь» РС:
— возвращён из клуба ВХЛ защитник Юйэнь Зак
— переведён из списка травмированных нападающий Савинайнен Вели-Матти
«Локомотив»:
— возвращён в клуб МХЛ вратарь Виноградов Антон
— переведён в список травмированных защитник Рафиков Рушан (по 04.12.2018)
«Металлург»:
— возвращён в клуб МХЛ защитник Зайцев Дмитрий
— возвращён в клуб МХЛ защитник Ольшанский Савелий
— возвращён в клуб МХЛ нападающий Платонов Юрий
«Нефтехимик»:
— переведён в клуб ВХЛ «ЦСК ВВС» защитник Фазылзянов Камиль
— переведён в список травмированных защитник Полашек Адам (по 03.12.2018)
«Салават Юлаев»:
— переведён из клуба ВХЛ «Торос» защитник Назаревич Илья
— переведён из клуба ВХЛ «Торос» вратарь Кареев Андрей
— возвращён в клуб ВХЛ вратарь Тарасов Даниил
«Северсталь»:
— дозаявлен Казионов Дмитрий/Kazionov Dmitry (№98, нападающий, Россия, 13.05.1984, 189-94, Л) (23.11.2018)
— дозаявлен Хохлов Илья/Khokhlov Ilya (№32, защитник, Россия, 20.10.1994, 185-96, Л) (26.11.2018)
— переведён в ВХЛ через список отказов защитник Куляш Денис (по 28.11.2018)
— переведён в ВХЛ через список отказов нападающий Бумагин Александр (по 28.11.2018)
СКА:
— переведён из клуба МХЛ «СКА-1946» вратарь Хвостов Евгений
«Слован»:
— возвращён в фарм-клуб защитник Гедера Томаш
«Спартак»
— переведён из клуба ВХЛ «Химик» Вс нападающий Шашков Глеб
— возвращён в клуб МХЛ нападающий Кравченко Егор
— переведён в список травмированных защитник Гончаров Максим (по 09.12.2018)
«Трактор»:
— возвращён из клуба ВХЛ защитник Петриков Евгений
— переведён из клуба ВХЛ «Челмет» защитник Карпухин Илья
— переведён в список травмированных защитник Хлыстов Никита (по 07.12.2018)
ХК «Динамо» Москва:
— переведён из клуба МХЛ «МХК Динамо» М нападающий Круглов Илья
— переведён из клуба ВХЛ «Буран» нападающий Панкратов Семён
— переведён в клуб ВХЛ «Буран» защитник Прибыльский Андрей
ХК «Сочи»:
— возвращён в клуб МХЛ вратарь Михайлов Артём
— продлено нахождение в списке травмированных Коллинза Шона (по 11.12.2018)
ЦСКА:
— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ «Звезда» Москва» Мамин Максим В./Mamin Maxim V. (№98, нападающий, Россия, 13.01.1995, 188-91, Л) (25.11.2018)
— переведён из клуба ВХЛ «Звезда» М нападающий Мамин Максим В.
— переведён из клуба ВХЛ «Звезда» М вратарь Корепанов Артём
Континентальная хоккейная лига сообщила список изменений в составах команд 24–27 ноября.