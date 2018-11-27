«Спартак» перевёл Гончарова в список травмированных и другие перемены в составах

Континентальная хоккейная лига сообщила список изменений в составах команд 24–27 ноября.



«Авангард»:

— переведён из клуба ВХЛ «Югра» нападающий Самохвалов Никита

— переведён в клуб МХЛ «Омские Ястребы» нападающий Заседа Матвей



«Автомобилист»:

— дозаявлен Макаров Андрей/Makarov Andrei (№30, вратарь, Россия, 20.04.1993, 188-88, Л) (23.11.2018)

— отзаявлен из команды КХЛ и дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ «Горняк» Учалы» нападающий Попов Дмитрий Д. (23.11.2018)

— переведён из списка травмированных вратарь Коварж Якуб

— переведён в список травмированных защитник Егоршев Станислав (по 22.01.2019)



«Адмирал»:

— переведён из Списка травмированных защитник Патрикеев Михаил



«Ак Барс»:

— отзаявлен командированный в клуб ВХЛ «Барс» нападающий Обухов Дмитрий (26.11.2018)

— переведён из клуба ВХЛ «Барс» нападающий Марушев Максим



«Амур»:

— отзаявлен командированный в клуб ВХЛ «Сокол» вратарь Андрюхов Илья

— переведён из списка травмированных нападающий Кацуба Станислав

— возвращён в клуб МХЛ нападающий Попугаев Никита А.

— возвращён в клуб ВХЛ вратарь Киселёв Евгений

— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Болтанов Артур



«Витязь»:

— переведён из клуба ВХЛ «Динамо» СПб вратарь Самонов Александр

— переведён из клуба ВХЛ «Динамо» СПб нападающий Петраков Иван

— возвращён в клуб ВХЛ защитник Воронков Егор



«Динамо» Минск:

— переведён в фарм-клуб через список отказов нападающий Казионов Денис (по 29.11.2018)

— переведён в фарм-клуб через список отказов нападающий Степанов Андрей (по 29.11.2018)



«Йокерит»:

— дозаявлен в список «Молодежная команда» Весалайнен Кристиан/Vesalainen Kristian (№76, нападающий, Финляндия, 01.06.1999, 192-94, Л) (25.11.2018)

— переведён из молодежной команды нападающий Весалайнен Кристиан

— возвращён в фарм-клуб нападающий Монто Йоона



«Куньлунь» РС:

— возвращён из клуба ВХЛ защитник Юйэнь Зак

— переведён из списка травмированных нападающий Савинайнен Вели-Матти



«Локомотив»:

— возвращён в клуб МХЛ вратарь Виноградов Антон

— переведён в список травмированных защитник Рафиков Рушан (по 04.12.2018)



«Металлург»:

— возвращён в клуб МХЛ защитник Зайцев Дмитрий

— возвращён в клуб МХЛ защитник Ольшанский Савелий

— возвращён в клуб МХЛ нападающий Платонов Юрий



«Нефтехимик»:

— переведён в клуб ВХЛ «ЦСК ВВС» защитник Фазылзянов Камиль

— переведён в список травмированных защитник Полашек Адам (по 03.12.2018)



«Салават Юлаев»:

— переведён из клуба ВХЛ «Торос» защитник Назаревич Илья

— переведён из клуба ВХЛ «Торос» вратарь Кареев Андрей

— возвращён в клуб ВХЛ вратарь Тарасов Даниил



«Северсталь»:

— дозаявлен Казионов Дмитрий/Kazionov Dmitry (№98, нападающий, Россия, 13.05.1984, 189-94, Л) (23.11.2018)

— дозаявлен Хохлов Илья/Khokhlov Ilya (№32, защитник, Россия, 20.10.1994, 185-96, Л) (26.11.2018)

— переведён в ВХЛ через список отказов защитник Куляш Денис (по 28.11.2018)

— переведён в ВХЛ через список отказов нападающий Бумагин Александр (по 28.11.2018)



СКА:

— переведён из клуба МХЛ «СКА-1946» вратарь Хвостов Евгений



«Слован»:

— возвращён в фарм-клуб защитник Гедера Томаш



«Спартак»

— переведён из клуба ВХЛ «Химик» Вс нападающий Шашков Глеб

— возвращён в клуб МХЛ нападающий Кравченко Егор

— переведён в список травмированных защитник Гончаров Максим (по 09.12.2018)



«Трактор»:

— возвращён из клуба ВХЛ защитник Петриков Евгений

— переведён из клуба ВХЛ «Челмет» защитник Карпухин Илья

— переведён в список травмированных защитник Хлыстов Никита (по 07.12.2018)



ХК «Динамо» Москва:

— переведён из клуба МХЛ «МХК Динамо» М нападающий Круглов Илья

— переведён из клуба ВХЛ «Буран» нападающий Панкратов Семён

— переведён в клуб ВХЛ «Буран» защитник Прибыльский Андрей



ХК «Сочи»:

— возвращён в клуб МХЛ вратарь Михайлов Артём

— продлено нахождение в списке травмированных Коллинза Шона (по 11.12.2018)



ЦСКА:

— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ «Звезда» Москва» Мамин Максим В./Mamin Maxim V. (№98, нападающий, Россия, 13.01.1995, 188-91, Л) (25.11.2018)

— переведён из клуба ВХЛ «Звезда» М нападающий Мамин Максим В.

— переведён из клуба ВХЛ «Звезда» М вратарь Корепанов Артём