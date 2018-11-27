«Ванкувер» — «Лос-Анджелес»: Ковальчук начнёт матч в четвёртом звене

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук начнёт встречу с «Ванкувер Кэнакс» в четвёртом звене с Нэйтом Томпсоном и Шелдоном Рэмпалом, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Дэн Розен.



Напомним, в прошлой игре Ковальчук продлил безрезультативную серию в Национальной хоккейной лиге до девяти матчей. 35-летний россиянин не сумел отметиться набранными очками во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2). Илья впервые в сезоне начал матч в четвёртом звене и провёл на льду всего 6 минут 20 секунд, установив личный антирекорд по игровому времени. Помимо этого, Ковальчук ни разу не появился на площадке в заключительном периоде.



В 23 матчах этого сезона на счету Ильи пять заброшенных шайб и девять результативных передач при показателе полезности «-13».

Самый дорогой игрок четвёртого звена. Ковальчук попал в «собачью будку» В игре с «Эдмонтоном» он шлифовал скамейку, установив антирекорд по игровому времени.