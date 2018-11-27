Остон Мэттьюс готов вернуться на лёд после 14 пропущенных матчей

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс готов выйти на лёд уже в следующей встрече, но ждёт одобрения от медицинского штаба, информирует официальный сайт команды. На этой неделе форвард начал полноценные тренировки с «полным контактом».



Напомним, Мэттьюс пропустил 14 матчей регулярного чемпионата из-за повреждения плеча. Нападающий травмировал плечо в результате силового приёма со стороны защитника Джейкоба Трубы в матче с «Виннипег Джетс».



В этом сезоне Мэттьюс провёл 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 10 шайб и отдал 6 результативных передач при показателе полезности «-1» и двух минутах штрафного времени.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19