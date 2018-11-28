Слепышев: Макдэвид не только лучший хоккеист, но и в быту отличный парень

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев поделился мнением о своём бывшем партнёре по «Эдмонтон Ойлерз» Конноре Макдэвиде.

«Часто ли спрашивают про Макдэвида? В каждом интервью (смеётся). Коннор — один из лучших в мире. Я даже не побоюсь сказать, что лучший. Когда на него смотришь, поражаешься, насколько легко он всё делает. Человек просто на другом уровне.

Для себя почерпнул, что талант талантом, но Макдэвид остаётся ещё и большим профессионалом. Каждый день поражаешься, как он готовится к матчам, как отдыхает, как восстанавливается. А научиться у него… Ты следишь за такими игроками, пытаешься пробовать повторить, но они просто на несколько порядков выше тебя. А уж соперникам удержать его очень тяжело.

Часто ли с ним общался? Да, он в быту отличный парень. Это ещё один показатель его личности. Коннор — уже такая звезда мирового хоккея, одна из самых главных звезд. А в жизни ни грамма звёздности: ни на льду, ни в раздевалке, ни вне хоккея. Вот это в первую очередь поразило.

Поддерживал и помогал с английским. Он простой парень, и к нему можно было подойти по любому вопросу. Иногда он сам предлагал помощь — объяснял упражнение на английском языке. И так по отношению ко всем игрокам. Если у кого-то проблемы, Макдэвид одним из первых поможет», — приводят слова Слепышева «Известия».