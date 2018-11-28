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«Тампа» дома уступила «Анахайму», «Каролина» в гостях обыграла «Монреаль»

«Тампа» дома уступила «Анахайму», «Каролина» в гостях обыграла «Монреаль»
Хоккей / НХЛ

«Анахайм Дакс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал голкипер гостей Райан Миллер, который совершил 34 сейва. По два балла за результативность в составе «Анахайма» набрали Ник Ритчи (1+1) и Понтус Оберг (0+2).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 22 минуты 45 секунд, нанёс три броска в створ ворот и отметился передачей при показателе полезности «+1». У Михаила Сергачёва «-2».

В параллельной встрече «Каролина Харрикейнз» в гостях обыграл «Монреаль Канадиенс» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0). Для «Монреаля» это поражение стало пятым кряду.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников заблокировал 3 броска и очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2018, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1 : 3
0:0, 1:1, 0:2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 – Мэнсон (Хенрик, Ритчи) – 32:04 (5x5), 1:1 – Пойнт (Кучеров, Макдона) – 38:34 (5x5), 1:2 – Ритчи (Оберг, Каше) – 44:51 (5x4), 1:3 – Рауни (Петтерссон, Оберг) – 45:39 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2018, среда. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1 : 2
0:1, 0:1, 1:0
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Раск (Славин, Макгинн) – 07:45 (5x5), 0:2 – ван Римсдайк (де Хаан, Ди Джузеппе) – 31:59 (5x5), 1:2 – Дано (Лехконен, Уэбер) – 49:29 (5x5)
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