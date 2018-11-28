«Тампа» дома уступила «Анахайму», «Каролина» в гостях обыграла «Монреаль»

«Анахайм Дакс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал голкипер гостей Райан Миллер, который совершил 34 сейва. По два балла за результативность в составе «Анахайма» набрали Ник Ритчи (1+1) и Понтус Оберг (0+2).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 22 минуты 45 секунд, нанёс три броска в створ ворот и отметился передачей при показателе полезности «+1». У Михаила Сергачёва «-2».

В параллельной встрече «Каролина Харрикейнз» в гостях обыграл «Монреаль Канадиенс» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0). Для «Монреаля» это поражение стало пятым кряду.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников заблокировал 3 броска и очков не набрал.