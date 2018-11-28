«Вегас» разгромил «Чикаго», «Нэшвилл» дома проиграл «Колорадо»

«Вегас Голден Найтс» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась с разгромным счётом 8:3 (3:0, 3:2, 2:1) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По три балла за результативность в составе победителей набрали Коди Икин (2+1), Ши Теодор (2+1) и Дерик Энгелланд (0+3). Форварды «Вегаса» Вильям Карлссон и Джонатан Маршессо окончили матч с показателем полезности «-3».

Российский нападающий «Чикаго» Артём Анисимов провёл на льду 13 минут 16 секунд и очков не набрал.

В параллельной встрече «Колорадо Эвеланш» в гостях обыграл «Нэшвилл Предаторз» — 4:3 (1:1, 1:1, 1:0). Для «Эвеланш» эта победа стала пятой кряду.

Дублем в составе победителей отметился Натан Маккиннон. Голкипер Семён Варламов отразил 36 бросков из 38. Никита Задоров не отметился результативными действиями за 20 минут, проведённых на льду.