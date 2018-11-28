Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Вегас» разгромил «Чикаго», «Нэшвилл» дома проиграл «Колорадо»

«Вегас» разгромил «Чикаго», «Нэшвилл» дома проиграл «Колорадо»
Хоккей / НХЛ

«Вегас Голден Найтс» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась с разгромным счётом 8:3 (3:0, 3:2, 2:1) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По три балла за результативность в составе победителей набрали Коди Икин (2+1), Ши Теодор (2+1) и Дерик Энгелланд (0+3). Форварды «Вегаса» Вильям Карлссон и Джонатан Маршессо окончили матч с показателем полезности «-3».

Российский нападающий «Чикаго» Артём Анисимов провёл на льду 13 минут 16 секунд и очков не набрал.

В параллельной встрече «Колорадо Эвеланш» в гостях обыграл «Нэшвилл Предаторз» — 4:3 (1:1, 1:1, 1:0). Для «Эвеланш» эта победа стала пятой кряду.

Дублем в составе победителей отметился Натан Маккиннон. Голкипер Семён Варламов отразил 36 бросков из 38. Никита Задоров не отметился результативными действиями за 20 минут, проведённых на льду.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2018, среда. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
3 : 8
0:3, 2:3, 1:2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 – Карр (Носек, Карпентер) – 02:10 (5x5), 0:2 – Так – 12:14 (5x5), 0:3 – Икин (Пасиоретти, Так) – 16:14 (5x5), 1:3 – Форслинг (Саад, Тэйвз) – 20:29 (5x5), 1:4 – Карлссон (Теодор, Икин) – 26:27 (5x4), 2:4 – Строум (Кейн, Дебринкэт) – 31:16 (5x5), 2:5 – Ривз (Энгелланд) – 33:16 (5x5), 2:6 – Теодор (Энгелланд, Носек) – 39:54 (5x5), 2:7 – Теодор (Карпентер, Шмидт) – 45:48 (5x5), 2:8 – Икин (Энгелланд, Пасиоретти) – 49:52 (5x5), 3:8 – Густафссон (Строум) – 55:15 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2018, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
2 : 3
1:1, 1:1, 0:1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Хартман (Ирвин, Йернкрок) – 11:07 (5x5), 1:1 – Маккиннон (Рантанен, Жирар) – 13:10 (5x4), 1:2 – Маккиннон (Рантанен, Жирар) – 26:22 (5x5), 2:2 – Фиала (Форсберг, Йози) – 29:06 (5x5), 2:3 – Джост (Комфер, Сёдерберг) – 45:07 (5x4)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент