30 сейвов Худобина не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась со счётом 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В основное время команды не смогли распечатать ворота друг друга, а в дополнительной пятиминутке победу «Эдмонтону» принёс защитник Оскар Клефбом. Голкипер хозяев Микко Коскинен оформил второй шат-аут в сезоне, отразив 28 бросков. Вратарь «Далласа» Антон Худобин совершил 30 сейвов.

Российский нападающий «Старз» Александр Радулов нанёс четыре броска по воротам соперника за 19 минут 21 секунду. Валерий Ничушкин отметился 2 бросками и 3 силовыми приёмами.